Kumluca'da bakkal ve marketler 24 saat açık kalabilecek

23.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:56

Kumluca Belediyesince yapılan düzenlemeyle ilçedeki bakkal ve marketlerin 24 saat esasına göre açık kalabileceği bildirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçede faaliyette bulunan bakkal, market ve benzeri işletmelerin açılış kapanış saatlerinde yeni düzenlemeler yaptıklarını, bu sayede hem ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarına kolay ulaşmalarını hem de esnafın daha fazla para kazanmasını amaçladıklarını söyledi.

Kumluca ve yöresinde bölge halkının önemli bir kısmının çiftçi olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Vatandaşlarımız özellikle süt ve benzeri önemli gıda alışverişlerini geç saatlerde yapabilmeleri için daha önce erken saatlerde kapanan bakkal ve market gibi iş yerlerinin açılış kapanış saatleri encümen kararı ile yeniden belirledik. Biz bu kararı öncelikle çocuklarımız da süt içebilsin diye aldık. Vatandaşlarımız süt, mama ve bez gibi acil ihtiyaçlarını zaman mefhumu olmadan yapabilmeleri için encümenimizce karar verdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA