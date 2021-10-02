Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı - Haberler
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Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı

Kumluca'da 12 çiftçiye keçi boynuzu fidanı dağıtıldı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca'da 12 çiftçiye keçi boynuzu fidanı dağıtıldı.

Kumluca'da 80 dekarlık alana dikilmesi amacıyla vatandaşlara ilçe tarım müdürlüğünde düzenlenen törenle keçi boynuzu fidanı dağıtıldı.

Tarım İlçe Müdürü İsa Akşit, atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirilmesi kapsamında başlatılan çalışmada, 12 çiftçiye keçi boynuzu fidanı dağıtacaklarını söyledi.

Fidanların ücretlerinin yüzde 25'inin çiftçiler tarafından karşılandığını belirten Akşit, "Amacımız ilçemizde bulunan atıl atarım arazilerinin değerlendirilmesine katkı sağlamak. Kullanılmayan, kullanılamayacak durumda olan, marjinal dediğimiz yamaç arazilerin değerlendirilmesi için bu projeyi yürütüyoruz." dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de gelecek yıllarda keçi boynuzu üretiminin artarak ekonomik değer kazanmasını beklediklerini belirtti.

Çiftçiler de keçi boynuzu üretiminin artması ve atıl arazilerin değerlenecek olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydettiler.

Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı

Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı

Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kumluca'da atıl durumdaki arazilere dikilmesi için keçi boynuzu fidanı dağıtıldı - Haberler
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