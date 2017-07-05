Kumluca'da Asfaltlama Çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kumluca ilçesindeki Ortaköy ve Karacaören Mahalleleri grup yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortaköy ve Karacaören mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunların çözümü için 10 kilometrelik bağlantı yolunda öncelikli olarak bakım, onarım ve genişletme çalışması gerçekleştirdi.



Ekipler, daha sonra sathi asfalt çalışmasına geçti.



Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.



Daha önce iki mahalleden yolla ilgili yoğun şikayet aldıklarını dile getiren Evran, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in talimatıyla çalışmalara başladık. Mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmanın sevinci içinde." dedi.



Bir ekibin de Büyükalan ve Dereköy mahalle grup yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladığına değinen Evran, 8 kilometrelik yolda genişletme yaptıklarını, yağmur sularının yolu olumsuz etkilememesi için bazı kısımlara büzler yerleştirdiklerini kaydetti.