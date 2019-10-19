Kumluca'da adrenalin başladı

19.10.2019 16:04

Türkiye Motokros Şampiyonası 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılacak.



2019 motokros sezonu son turu Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası, Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nün 1515 metre uzunluğunda 9 büyük rampadan oluşan Beykonak MX Parkuru'nda organize edilecek yarış ile adrenalin severleri bir araya getirecek.



Sezonun dördüncü mücadelesi, 19 Ekim Cumartesi günü (bugün) teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama antrenmanlarıyla başladı. 20 Ekim Pazar günü ise Türkiye'nin en becerikli, en korkusuz yarışçıları iki etap halinde start demirine sıralanacak.



Yarışa Antalya başta olmak üzere İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa, Sakarya, Kıbrıs ve Bulgaristan dan ve çeşitli illerden 73 motor sporcusu katılıyor. Yarışlar MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve Veteran olmak üzere 8 ayrı sınıfta düzenlenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA