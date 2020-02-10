Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem
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Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:10
Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçe merkezindeki Çaltı Mahallesi yakınlarında, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.44'teki deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı. 


Kaynak: DHA
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