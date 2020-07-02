Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Toprakçı, görevinden istifa etti
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Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Toprakçı, görevinden istifa etti

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Toprakçı, görevinden istifa etti
02.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:04

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Aynı zamanda İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi olan Toprakçı, yaptığı yazılı açıklamayla, belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bugün yapılacak meclis toplantısı öncesi istifasını açıklayan Toprak, bundan sonraki süreçte sadece meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtti.

Toprakçı açıklamasında ifadelere yer verdi:

"30 Mart 2019 seçimlerinden sonra İYİ Parti çatısı altında belediye meclis üyeliğine seçildim. Seçim döneminde Mustafa Köleoğlu ile yol yürüyüp, seçim boyunca birlikte çalıştığımız için 1 Haziran 2019 itibariyle başkan yardımcısı olarak atandım. Kamu hizmeti yapmamız gerektiği yerde birçok şeyden haberim olmadığını fark ettim. Kumluca halkı beni tanır, ben sözümün eri bir insanım. Kumluca halkına hizmet etmeye, onların zararına olacak hiçbir şeye izin vermemeye seçim sahasında söz vermiştim. Ancak bu süreçte gördüm ki desteklediğimiz, seçimde arkasında durduğumuz ve Kumluca olarak seçtiğimiz Köleoğlu, Kumluca'yı düşünmekten uzak hareket ediyor. Belediye meclisi toplantılarını belediye başkanı ve yaverleri şeklinde algılayan, böylece şeffaflık ilkesini kendi yardımcılarından bile esirgeyen Köleoğlu, kendisini töhmet altında bırakacak birtakım eylemlerle yolun bundan sonrasını yürünemez hale getirmiştir. Alnım açık yüzüm pak bir şekilde bu birlikteliği burada sonlandırıyor, başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Değerli Kumluca halkının beni seçtiği belediye meclis üyeliği görevime geri dönüyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan dava arkadaşlarıma, bütün Kumluca Belediyesi personeline, mesai arkadaşlarıma ve bütün Kumluca halkına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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