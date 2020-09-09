Kumluca beldesi atıksu arıtma tesisi inşaatı
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Kumluca beldesi atıksu arıtma tesisi inşaatı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesi Kumluca beldesi atıksu arıtma tesisi inşaatının başladığını açıkladı.

Kumluca beldesi atıksu arıtma tesisi inşaatı
09.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:16

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesi Kumluca beldesi atıksu arıtma tesisi inşaatının başladığını açıkladı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'da çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini, Bartın Merkez atıksu arıtma tesisleri başta olmak üzere, OSB, Amasra, Kurucaşile, Kozcağız, Arıt, Çakraz, İnkumu atıksu arıtma tesislerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Ulus İlçesi atıksu arıtma tesisi inşaatının devam ettiğini, Abdipaşa ve Hasankadı beldelerinde de proje çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yine Amasra, Çakraz, İnkumu derin deniz deşarjlarını tamamladık. Kumluca beldesi Atıksu arıtma tesisinin de inşaatına başlandı ve 15 ayda tamamlanacak. Bartın'da tüm ilçe ve beldelerde atıksu arıtma tesislerinin yapımlarını tamamlayarak ırmak ve denizlerimizin kirlenmesinin önüne geçeceğiz."

Kaynak: AA

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