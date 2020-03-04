Kumluca Basketbol Kulübü Antalya şampiyonu oldu

04.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:50

Kumluca Basketbol Kulübü U-18 erkek takımı, 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda U-18 kategorisinde merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.



Kumluca'nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı olduğunu ifade eden antrenör Hakan Bilici, her sene zirveye adam takımlar kurarak mücadele edeceklerini söyledi. Bilici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz" dedi.



Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise, takımlar ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA