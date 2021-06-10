Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor
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Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor

Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce hizmete açtığı 75. Yıl-Sultandere-OGÜ hattının ardından Kumlubel hattında da seferlere 14 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'de başlıyor.

Kent içi ulaşıma büyük bir yatırım yaparak tramvay hatlarını Emek Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne, oradan da Sultandere ve 75. Yıl Mahallesi'ne uzatan Büyükşehir Belediyesi, Kumlubel hattındaki çalışmalarını da tamamlayarak bu hattı da hizmete açıyor. Hat hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kumlubel Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki birçok mahallemizin sakinlerinin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözecek bu hatta, Kumlubel-Opera-Çarşı-Şehir Hastanesi güzergâhında işletim yapılacağını ifade etti. Büyükerşen "Pandemi başta olmak üzere kur fiyatlarındaki büyük artışlar nedeniyle tamamlanmasında gecikme yaşadığımız Kumlubel Hattımızı da 14 Haziran günü saat 14.00'de hizmete açıyoruz. Kumlubel Mahallesi başta olmak üzere Fatih, Zafer, Tunalı, Ömerağa ve çevrelerindeki birçok mahalle sakinimiz tramvay hattımızdan faydalanacak. Ayrıca daha önce de ifade ettiğimiz gibi tramvayı kuzey mahallelere götürmemiz noktasında Kumlubel hattı bizim için kilit rol oynuyor. O sebeple bu hattımızı tamamlayıp, hizmete almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hattın açılmasıyla birlikte tramvay ağının 55 kilometreye yükseldiğini ifade eden Başkan Büyükerşen, Kumlubel tramvayının yeni duraklardan binecek vatandaşlar için 19 Haziran'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtti.

Açılacak yeni hat ile ilgili bilgi veren ESTRAM yetkilileri ise mevcutta çalışan 13 numaralı Şehir Hastanesi-Opera hattının 14 Haziran Pazartesi günü itibariyle hat numarası 10 olan Kumlubel-Opera-Şehir Hastanesi güzergâhında seferlerine devam edeceğini belirttiler. Yetkililer ayrıca vatandaşların hatta ait sefer sıklıkları ve hareket saatleri ile detaylı bilgiye 14 Haziran itibariyle www.eskisehir.bel.tr ve www.estram.com.tr üzerinden ulaşabileceğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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