Kumla sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı BURSA'da hafta sonunu fırsat bilen günübirlik tatilciler, Kumla Sahili'ne akın etti.

BURSA'da hafta sonunu fırsat bilen günübirlik tatilciler, Kumla Sahili'ne akın etti. Kalabalıkların oluştuğu sahilde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı görüldü.

Termometrelerin 33 derece gösterdiği kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. Gemlik ilçesindeki Kumla Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sahilde, sosyal mesafenin gözetilmediği dikkat çekti. Tatilciler, denizde birbirine yakın mesafede oyunlar oynarken, bazı vatandaşların da maskesiz ve yan yana durmaları tepkilere neden oldu. Sahildeki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

'BİRÇOK KİŞİNİN KORONAVİRÜS UMRUNDA DEĞİL'Sahildeki vatandaşların maske ve mesafe kurallarına yeteri kadar uymadığını söyleyen Nuri Yılmaz, "İnsanlar virüse çok dikkat etmiyor. Önlemler fazla alınmıyor. Böyle olunca da koronavirüs vakalarında artış oluyor. 'Koronavirüse inanmıyorum' diyenler bile var. Böyle bir şey olabilir mi? Maskesiz gezen, dikkat etmeyen çoğu kişinin koronavirüs umurunda değil. Çok bilinçsizler" dedi.'KORONAVİRÜSÜN FARKINDA DEĞİLLER'

Umut Dilmaç ise, "Burada, bu kadar bilinçsiz insan var. Hepsi iç içe. Çok saçma. Böyle giderse bu ülkede koronavirüs bitmez. Bu manzarayı görünce içimden 'Bunlar ne bilinçsiz insanlar diyorum. Koronavirüsün farkında bile değiller. Biz dikkat ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

- Gemlikbursa

Kaynak: DHA