KUMKAPI'YI BİRBİRİNE KATAN BREZİLYALI: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Alkollüyken oldu her şey ve artık alkol almayacağım kontrolümü kaybediyorum" dedi.

Manoel O., "Zaten arabadan inip taksicinin üzerinde telefonumu ve paramı aradım. Ben de videoda gördüm. Birine sarılmışım, kimdi hatırlamıyorum. O gece dışarıda uyudum. Nerede uyudum bilmiyorum bile. Alkolü de bu yüzden bırakmak istiyorum. Türkiye'yi hep merak ediyordum. Dilimi geliştirmek istiyordum. Burada çok arkadaşım oldu. Bir olayla beni yargılamasınlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel