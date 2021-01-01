Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
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Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

01.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:28
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

FATİH Kumkapı'da onlarca kişi sokağa çıkarak maskesiz sosyal mesafesiz oyun havası eşliğinde yeni yıla girdi.

FATİH Kumkapı'da onlarca kişi sokağa çıkarak maskesiz sosyal mesafesiz oyun havası eşliğinde yeni yıla girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Önlemler kapsamında yılbaşı kutlamaları da yasaklandı. Ancak dün kısıtlama sırasında Kumkapı'da sokağa çıkan onlarca kişi sosyal mesafesiz maskesiz oyun havası eşliğinde oynadı. O anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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