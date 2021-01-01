Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
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Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın

01.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:07
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın

Fatih'te polis ekipleri, Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda yaptıkları denetimde turistlerin kutlama yaptığı restorana baskın yaptı.

Fatih'te polis ekipleri, Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda yaptıkları denetimde turistlerin kutlama yaptığı restorana baskın yaptı. Ekipler, yeni yıl için kutlama yapan yabancı turistlere ceza keserken, restoranda mühürlendi. 

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda denetim yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri dün saat 23.50 sıralarında, kısıtlamalara rağmen açık oldukları tespit edilen bir restoran ve nargile kafeye baskın yaptı. Yapılan baskında, kapalı olması gereken restoranın üst katında eğlenen yabancı turist grubu, polis ekipleri fark edince alt kata inerek kaçmaya çalıştı. Rus vatandaşı oldukları belirlenen 5 kişilik gruba ve işletme sahibine toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulanırken mekan da mühürlendi. Görüntülenen turist grubu yüzlerini gizlemeye çalıştılar. 

Öte yandan, yine sokak üzerinde bulunan bir nargile kafeye yapılan baskında, içeride nargile içen 11 kişiye de hıfzısıhha kanununa muhalefet suçundan toplamda 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı. Nargile kafede aynı şekilde mühürlenerek kapatıldı. 

- İstanbul
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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