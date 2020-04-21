(KUMKAPI'DA METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN
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İtfaiye, Fatih, Güncel

(KUMKAPI'DA METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN

Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı.

21.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:35
(KUMKAPI'DA METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN

Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası tamamen çöken binadan geriye külleri kaldı. 

Şehsuvar bey Mahallesi, Arapzade Ahmet Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binada, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev Alev yanan binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı ancak tamamen çöken binadan geriye sadece külleri kaldı.

YANGINI İZLEYEN ÇEVRE SAKİNLERİ SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDIÖte yandan, olay yerinde toplanan çevre sakinleri, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yanan binayı dakikalarca izledi ve cep telefonları ile o anların görüntülerini kaydetti. Kimi vatandaşların maskesiz olduğu görüldü. İTFAİYE OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADIİtfaiye ekipleri ise dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Yangının olduğu sokağın başına park edilen araç nedeniyle bir itfaiye, uzun uğraşlar sonucu yangın söndürme çalışmalarına dahil olabildi. 

"TİNERCİLER, BALİCİLER KALIYOR İÇİNDE"

Yanan binada tinercilerin kaldığını söyleyen esnaf Muhsin Mutlu, "Aniden bir alevlenme oldu. İçeride 4 tane tinerci var diyorlar. Binanın sahiplerinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Normalde metruk bir bina. Tinerciler, baliciler kalıyorlar içinde" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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