Kumiho Gaming Valorant takımına iki oyuncu birden kattı

rezq (AkcocukEda) ve lonseitu (Lonseitu) Kumiho Gaming (kumihogg) Valorant kadrosuna katıldı!

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Kumiho Gaming Valorant takımını güçlendirdi. Kumiho, Valorant kadrosuna iki yeni oyuncu kattı. ve artık Kumiho Gaming çatısı altında mücadele edecek.

Tilkilerin Valorant takımı 11 Mart tarihinde duyurulmuştu. Tamamı Türk ve kadın oyunculardan oluşan bir kadro kuran Kumiho Gaming Valorant kadrosunda, yeni gelen oyuncuların katılmasıyla birlikte 7 kişilik bir oyuncu grubu bulunuyor.

Takıma katılan yeni oyuncular organizasyonun yapılan paylaşımla tanıtıldı. Yapılan paylaşımda oyunculara bir hoş geldin mesajı yayınlandı.

Kumiho Gaming geçtiğimiz günlerde katıldığı VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası ilk turunda Rel Por Gaming takımına 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Tilkiler Valorant takımı için son olarak koç rolünde Burak 'Jonlewoo' Gürol ile anlaşmıştı. Espor ekosisteminde attığı öncü adımlarla gündeme gelen Kumiho Gaming hatırlayacağınız üzere takım bünyesine Diyetisyen, Fizyoterapist ve Psikolog dahil etmişti.

Güncel Kumiho Gaming Valorant Kadrosu

Gülcem 'Lakhesis' Arslan

Pelin 'Ked' Yalkın

Bilge Bulut 'Averica' Kalaç

Aslı 'Proxima' Uslu

Arya 'Kleisy' Can

Eda 'rezq' Akçocuk

İlayda 'Lonseitu' Güzeldere

Burak 'Jonlewoo' Gürol (KOÇ)

Kaynak: Playerbros