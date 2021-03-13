Kumiho Gaming VALORANT koçunu arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kumiho Gaming VALORANT koçunu arıyor

13.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:21
Kumiho Gaming VALORANT koçunu arıyor

Kumiho Gaming(kumihogg), VALORANT oyunu için koç aradıklarını duyurdu.

Kumiho Gaming, VALORANT kadrosuna öncülük edecek bir koç aradığını duyurdu.

İstenen koç özellikleri ise şöyle:

Tercihen İngilizce bilen

Türkiye başta olmak üzere Global düzeyde

Espor marketinde deneyimi olan.

İletişim yetenekleri, hem sesli hem de yazılı alanda gelişmiş.

Esnek çalışma saatlerine uygun, gerektiğinde haftasonları ve geç saatlerde çalışabilecek.

Tercihen IGL Oyunculuk deneyimi olan

Son 2 sezonu minimum Immortal seviyesinde bitirmiş.

Tercihen 18 üstü, 16 yaş üzeri.

İstenen özelliklerin kendinizde olduğunu düşünüyorsanız, DM yolu ile başvurabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ali Şansalan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumiho Gaming VALORANT koçunu arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:21:31. #1.15#
title