Kumiho Gaming VALORANT koçunu arıyor

Kumiho Gaming(kumihogg), VALORANT oyunu için koç aradıklarını duyurdu.

Kumiho Gaming, VALORANT kadrosuna öncülük edecek bir koç aradığını duyurdu.

İstenen koç özellikleri ise şöyle:

Tercihen İngilizce bilen

Türkiye başta olmak üzere Global düzeyde

Espor marketinde deneyimi olan.

İletişim yetenekleri, hem sesli hem de yazılı alanda gelişmiş.

Esnek çalışma saatlerine uygun, gerektiğinde haftasonları ve geç saatlerde çalışabilecek.

Tercihen IGL Oyunculuk deneyimi olan

Son 2 sezonu minimum Immortal seviyesinde bitirmiş.

Tercihen 18 üstü, 16 yaş üzeri.

İstenen özelliklerin kendinizde olduğunu düşünüyorsanız, DM yolu ile başvurabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros