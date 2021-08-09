Kumiho Gaming Turkish Dream Team söylentileri büyümeye devam ediyor!
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Kumiho Gaming Turkish Dream Team söylentileri büyümeye devam ediyor!

Kumiho Gaming Turkish Dream Team söylentileri büyümeye devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turkish Dream Team acaba Kumiho Gaming ile mi anlaşacak?

CS: GO severlerin bu günlerde sıkı bir şekilde takip ettiği Kumiho Gaming Turkish Dream Team söylentileri büyümeye devam ediyor.

Gün içinde birçok hesap tarafından paylaşılan Turkish Dream Team'in anlaşacağı organizasyonu merak ediyor. Kumiho Gaming'in bugün paylaşmış olduğu "1.5 Milyon Dolar" değerinde yatırım alması ise bu söylentileri güçlendirdi.

Birçok esporsever iki taraf arasında gerçekleşecek bu anlaşmayı bekliyor. Kumiho Gaming'in ise 12 Temmuz tarihinde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ise bu anlaşmayı güçlendiriyor.

Turkish Dream Team söylentilerine göre anlaşılan birçok oyuncu var. Bu oyuncular ise şu şekilde:

XANTARES

woxic

imoRR

Calyx

xfl0ud

paz

bishop (Koç)

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Kaynak: Playerbros

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