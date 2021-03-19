Kumiho Gaming oyuncularının mental sağlığını da önemsiyor

Kumiho Gaming (kumihogg) Psikolog Memduh Kocadağ ile anlaşmaya vardı!

Kumiho Gaming daha önce Türk organizasyonlarda görülmemiş bir takım yapısı inşa ediyor. Başarılı organizasyon attığı cesur adımlarla ekosisteme öncülük etmeye devam ediyor.

Kumiho Gaming hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bir diyetisyen ve bir fizyoterapist'i takım bünyesine dahil etmişti. Son olarak oyuncularını mental açıdan da düşünen ekip bir psikolog ile çalışacaklarını duyurdu.

Kulübün yapılan açıklamada Psikolog Memduh Kocadağ ile anlaşmaya varıldığı paylaşıldı. Anlaşma "Tilkiler çocukluklarına dönüyor!" mottosuyla duyuruldu. Yapılan paylaşımda oyuncuların psikolojilerinin önemsenmesi sebebiyle bir psikolog danışmanlığında çalışılacağı belirtildi.

Kumiho Gaming oyuncularına sağladığı imkanlar konusunda sınır tanımıyor. Türkiye espor ekosisteminde daha önce görülmemiş bu kadro yapısının tüm kulüplerimize rehberlik etmesini diliyoruz!

Kaynak: Playerbros