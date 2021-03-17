Kumiho Gaming oyuncu sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdi
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Kumiho Gaming oyuncu sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdi

17.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:28
Kumiho Gaming oyuncu sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdi

Kumiho Gaming (kumihogg) Fizyoterapist Kübra Tıkır (KbraTkr) ile anlaşmaya vardı!

Kumiho Gaming espor sahnesinde ilklere imza atmaya devam ediyor. Başarılı organizasyondan öncü adımlar gelmeye devam ediyor. Organizasyon, yine oyuncu sağlığını önemsediklerini belirterek bir fizyoterapist ile çalışacaklarını duyurdu.

Kulübün yapılan paylaşımda Fizyoterapist ile anlaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada oyuncularının artık egzersiz yapacağı söylendi. Oyuncu sağlığına verilen önem nedeniyle bir fizyoterapist eşliğinde çalışılacağı duyuruldu.

Kumiho Gaming oyuncularına sunduğu imkanları genişletmeye devam ediyor. Playerbros ailesi olarak bu öncü adımları destekliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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