Kumiho Gaming Flunkk ile anlaştı!
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Kumiho Gaming Flunkk ile anlaştı!

Kumiho Gaming Flunkk ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kumiho Gaming'e hoş geldin Flunkk!

Türkiye espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Kumiho Gaming Flunkk ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine yayınladı.

Dilan "Flunkk" Kara'nın da organizasyona katılmasıyla Kumiho Gaming Valorant kadrosunun son hali şu şekli aldı:

Eda "REZQ" Akçocuk

İlayda "LONSEITU" Güzeldere

Dilan "Flunkk" Kara

Organizasyonun kısa süre içinde son iki oyuncusunu da duyurup Valorant sahnesine ikinci bir takımla adım atması bekleniyor. Kumiho Gaming'in diğer kadrosu ise şu şekilde:

Kleisy

Lakhesis

Proxima

Ked

Averica

Playerbros ekibi olarak Kumiho Gaming'e başarılar diliyoruz, umarız Valorant Kadın takımları bu şekilde espor ekosisteminde desteklenmeye devam eder!

Kaynak: Playerbros

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