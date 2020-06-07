Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar
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Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, baharda dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kumi mantarı, yöre halkının geçim kaynağı oldu.

07.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:49

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, baharda dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kumi mantarı, yöre halkının geçim kaynağı oldu.

Nadir bulunan, yağışın bol olduğu yıllarda mayıs ve haziran aylarında daha çok görülen ve kumi otu verilen bitkinin bulunduğu kırsal alanlarda, toprak altında yumru şeklinde yetişen kumi mantarı, tüketicilerden talep görüyor.

Her yıl mayıs ayından başlayarak gruplar halinde, dağlık arazide ellerinde sopalarla mantar bulmaya çıkan köylüler, topladıkları mantarları hem evde tüketiyor hem de semt pazarlarında satıyor.

Yağışlara bağlı olarak yüksek kesimlerde haziran ortalarına kadar görülebilen kumi mantarı, ilgi görmesi nedeniyle yöre halkını sevindiriyor.

Baskil ilçesinde kumi mantarını ticari amaçlı toplayan Hüseyin Tilkat, yörede yağışlara bağlı olarak, mayıs ayı itibariyle dağlık alanlarda kumi mantarının görülmeye başlandığını belirtti.

Tilkat, yaklaşık bir aydır dağ bayır gezerek topladıkları mantarları, pazarlarda sattıklarını söyledi.

Fırat Toksun ise kumi mantarını bulmasının zor olduğunu ancak lezzetinden dolayı insanların dağ bayır gezerek mantar aradığını kaydetti.

Kumi mantarını bulmanın büyük dikkat istediğini aktaran Toksun, şöyle devam etti:

"Bu mantar, bazı yerlerde toprağı kabartarak yerini belli ediyor. Ancak otun bol olduğu yerlerde toprağı kabartamadığı için, yere sopalarla vurmak suretiyle mantarın yerini bulmaya çalışıyoruz. Mantarın bulunduğu yere sopa denk geldiğinde daha tok bir ses çıkarıyor. Bu sesten orada mantar olduğunu anlayıp, toprağı çubukla kazmak suretiyle mantarı çıkarıyoruz."

Harabakayış köyü sakinlerinden Zihni Şen de lezzetiyle öne çıkan bu mantarı herkese tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Bazı yıllar bol bazı yıllar da pek nadir bulunuyor. Yağışın bol olduğu yıllarda bol bol topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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