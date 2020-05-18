Kümesten güvercin hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı GAZİANTEP'te, kümesten güvercin çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, kümesten güvercin çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mücahitler Mahallesi'nde güvercin besleyen bir kişi, 7 Mayıs'ta polisi arayarak, kuşlarının çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişinin kafes kapısını kırarak girdikleri kümesten güvercinleri çalarak uzaklaştığı belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden birisi adresine düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde bulunan güvercinler de sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, hırsızlık olayına karışan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA