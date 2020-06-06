Kümesteki yumurtaları yiyen kargaya güldüren tembih
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Kümesteki yumurtaları yiyen kargaya güldüren tembih

Kümesteki yumurtaları yiyen kargaya güldüren tembih Komşusunun kümesindeki yumurtaları yerken yakaladığı kargayı bir daha yapmaması konusunda uyardı Karabük'te, Sabri Cebeci (62), komşusunun kümesindeki yumurtaları yerken yakaladığı kargaya "Bir daha yumurtaları yeme, bir daha gelme"...

06.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:45

Kümesteki yumurtaları yiyen kargaya güldüren tembih

Komşusunun kümesindeki yumurtaları yerken yakaladığı kargayı bir daha yapmaması konusunda uyardı

KARABÜK - Karabük'te, Sabri Cebeci (62), komşusunun kümesindeki yumurtaları yerken yakaladığı kargaya "Bir daha yumurtaları yeme, bir daha gelme" diyerek tembihte bulundu.

Öğlebeli Mahallesi'nde yumurta satarak evin bütçesine katkı sağlayan Şehriye Kısaboyun (50), bahçesinde bulunan kümesteki yumurtaların içinin boş olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Kısaboyun, bir hafta boyunca yumurtaların içinin boş olması devam edince durumu komşularıyla paylaştı. Kısaboyun'un komşusu Sabri Cebeci, kümese giren kargayı yumurtaları yerken yakaladı. Cebeci, eline aldığı kargaya, "Yumurta hırsızını yakaladık. Ceza vereceğiz. Bir daha gelme. Kızartıp yerim seni. Bir daha yumurtaları yeme" diyerek tembihte bulundu.

Bu sırada oturduğu tabureden birlikte düştüğü kargayı salıveren Cebeci'nin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya komik görüntüler çıktı.

"Yavrularını beslemek istiyor"

Şehriye Kısaboyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yumurta aldığı kümesinden son zamanlarda 6 ya da 7 yumurta aldığını, bunun içinde tavuklarını sürekli cezalandırdığını söyledi.

Sabri Cebeci'nin kümeste yakaladığı kargaya tembihte bulunduğunu belirten Kısaboyun, "Yavruları var diye kıyamadık. Tembihten sonra bir daha gelmez oldu. Şu anda yumurtalarımı 20 tane olarak tam alıyorum. Çok şükür. Yavrularını beslemek istiyor ama bana da yazık. Müşterilerim yumurta bekliyor" dedi.

Sabri Cebeci ise, "Kümese girip tavuğu gagalayarak kaldırdıktan sonra altından yumurtayı alıyor. Kargayı görünce hemen kapısını kapattık ve yakaladık. Tembih ettik ve bir daha da gelmedi. Ancak şimdi gözetliyor" diye konuştu.

Kümesteki yumurtaları yiyen kargaya güldüren tembih

Kaynak: İHA

Manşet

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