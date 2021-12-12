Kümesteki hayvanlarına bakmaya geldi, evinin soyulduğunu gördü

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kümesteki hayvanlarına bakmak için gittiği evindeki pencere korkuluklarının kırıldığını fark eden ev sahibi, evinde bulunan cep telefonu ve banka kartının çalındığını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Olay, Kulu'nun Kemaliye Mahallesi 138207. sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin bahçesindeki kümeste bulunan hayvanlarını beslemek için sabah saatlerinde eve gelen Cengiz Çetin, evinin balkon kısmında bulunan pencerenin demir korkuluklarının yerinde olmadığını fark etti. Evi kontrol ettiğinde plazma televizyonun ve kullanılmayan cep telefonu, yurt dışı banka kartı ve kimliğinin çalındığı fark eden Cengiz Çetin, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması sonrası evden hırsızlık yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının ardından ev sahibi Cengiz Çetin, sökülen pencere demir korkuluklarını tekrar taktırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KONYA