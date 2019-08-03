Kümeste elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Kümeste elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiERZİNCAN - Erzincan'da kümesteki ampulü değiştirirken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Kümeste elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
ERZİNCAN - Erzincan'da kümesteki ampulü değiştirirken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay elektrik akımına kapıldı. Altay ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Cihat Altay'ın ölüm haberini alan yakınları hastane acil önünde sinir krizi geçirdi.
Kaynak: İHA
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