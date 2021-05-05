Kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu

MALATYA'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, 100 tavuk ile 150 civciv telef oldu.

MALATYA'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, 100 tavuk ile 150 civciv telef oldu.

Kaldırım Mahallesi'nde oturan Ulaş Yılkınç'a ait kümeste sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Kümesin kullanılmaz hale geldiği yangında 100 tavuk ile 150 civciv telef oldu. Tavuklardan bazıları ise kurtarıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN