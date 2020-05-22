Kümesindeki yumurtaları yiyen sansarı kurduğu düzenekle yakaladı, hesap sordu, sonra doğaya saldı
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Kümesindeki yumurtaları yiyen sansarı kurduğu düzenekle yakaladı, hesap sordu, sonra doğaya saldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir vatandaş her gece kümesine girip yumurtalarını yiyen sansarı kendi kurduğu düzenekle yakaladı, yumurtaları yediği için karşısına alıp önce hesap sordu, sabah olunca da doğaya bıraktı.

Kümesindeki yumurtaları yiyen sansarı kurduğu düzenekle yakaladı, hesap sordu, sonra doğaya saldı
22.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:08

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir vatandaş her gece kümesine girip yumurtalarını yiyen sansarı kendi kurduğu düzenekle yakaladı, yumurtaları yediği için karşısına alıp önce hesap sordu, sabah olunca da doğaya bıraktı.

İlçenin Gümüşçay mahallesinde ikamet eden ve farklı hayvanları bakıp, büyütmeyi seven İsmail Küçükal adlı vatandaşın kümesine yaklaşık 1 aydır sansar dadandı. Sansarı yakalamak için bir kaç kez düzenek kuran ancak her seferinde kaçmayı başaran minik sansar bu kez kurulan düzenekten çıkmayı başaramadı. Dün akşam kümesten gelen sesler üzerine kümese giden Küçükal, bu kez kurduğu düzeneğin içine giren sansarın yakalandığını gördü. Sansara hesap soran, İsmail Küçükal sabah olunca da minik sansarı öldürmeyerek doğaya bıraktı. Kafes gibi düzenekten hızla çıkan sansar gözden kayboldu.

Sansarı nasıl yakaladığını anlatan İsmail Küçükal "Akşamları yumurtaları kümeste bırakıyoruz. Sabah geldiğimizde 4-5 yumurtanın kaybolduğunu görüyorum. Evdekilere yumurtaları siz mi aldınız diye sorduğumda onların almadıklarını söylemesi üzerine ben sansardan şüphelendim. Oğlum bir tane ilkel sansar tuzağı yaptı. Yaklaşık 1 aydır kaybolan yumurtalarımızın sorumlusunu bu gece yakaladık. Sansarı yakaladıktan sonra ona hesap sordum 'Sen bizim bu yumurtalarımızı her akşam neden yiyorsun' diye. Doğa için bir denge teşkil ettiği için yakaladığım sansarı öldürmemeye karar verdim ve sabah olunca da ilçenin dışında bir bölgede sansarı salıverdim. 'Bir daha benim kümesime gelme' diye de sansarı tembihledim" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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