Kümesin çatısından düşerek yaralandı
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Kümesin çatısından düşerek yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tavuk yetiştiren Muharrem K. (63), temizlediği kümesin çatısından düşerek yaralandı.

02.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:42
Kümesin çatısından düşerek yaralandı

KOCAELİ'nin ilçesinde tavuk yetiştiren Muharrem K. (63), temizlediği kümesin çatısından düşerek yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk yetiştiren Muharrem K., kümesin çatı temizliğini yaparken yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Muharrem K.'yi gören kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Muharrem K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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