Kümesi tadilat etmek isterken çatıdan düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kümesi tadilat etmek isterken çatıdan düştü

20.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:14
Kümesi tadilat etmek isterken çatıdan düştü

AKSARAY'da İbrahim Ulu (56) tel örgüyle yaptığı 2.5 metre yüksekliğinde kümesin tavanını örtmek için koyacağı malzemeyi evinin çatısından indirmek isterken dengesini kaybedip düştü.

AKSARAY'da İbrahim Ulu (56) tel örgüyle yaptığı 2.5 metre yüksekliğinde kümesin tavanını örtmek için koyacağı malzemeyi evinin çatısından indirmek isterken dengesini kaybedip düştü. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Ulu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6314 Sokakta meydana geldi. İbrahim Ulu, tek katlı müstakil evinin bitişinde tel örgüyle kümes yaptı. 2,5 metre yüksekliğindeki kümesin tavanını da örtmek için koyacağı malzemeyi evinin çatısından indirmek isterken dengesini kaybedip düştü. Vücudunda kırıklar olduğunu belirlenen Ulu, ailesinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

  ?


Kümesi tadilat etmek isterken çatıdan düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Kaza İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kümesi tadilat etmek isterken çatıdan düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:15:48. #1.14#
title