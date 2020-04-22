Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı - Haberler
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Haber

Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı

DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kümese giren tilkiyi çıkarıp, bakıma aldı.

22.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:16
Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı

 DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kümese giren tilkiyi çıkarıp, bakıma aldı.

Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese tilki girdi. Ev sahipleri tilkiyi fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içinde gelen ekipler, tilkiyi kümeste yakaladı. Yakalanan tilki daha sonra veterinerlerin yaptığı kontrollerin ardından Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuldu. Tilkinin burada 4 günlük rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.  

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi 'gizemli hastalık' yüzünden öldü
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Shane Larkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:24:43. #1.14#
title