Kümes hayvanları "konforlu" taşınacak

31.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:02

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye kümes hayvanları da dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunması ve hayvan refahı kurallarına uyulmasının güvence altına alınması amaçlanıyor.

Yönetmeliğe tek tırnaklılar, sığır cinsi hayvanlar ve koyun-keçi türü hayvanların taşıması gereken nakliye koşulları ve nakliyecilerin uyması gereken kuralların kanatlı hayvanların nakillerinde de uygulanmasına ilişkin hükümler eklendi. Bundan böyle kanatlı hayvanların nakillerinde de nakliyeci yetki belgesi ve sürücü-bakıcı yeterlilik belgesi aranacak.

Kümes hayvanları, yeterli miktarda uygun yem ve suya ulaşabilmesi şartıyla bindirme ve indirme süresi hariç 12 saate kadar, bunların civcivleri ise yumurtadan çıktıktan sonraki 72 saat içinde tamamlanması kaydıyla en fazla 24 saat yolculuk yapabilecek.

Değişikliğe göre, uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci de bugünden 2021 yılı sonuna ertelendi. Hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci için tanınan süre de 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA