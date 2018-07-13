Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri Açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Mayıs dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Kesilen tavuk sayısı 115 milyon, kesilen hindi sayısı ise 619 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Mayıs ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 8,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 arttı. Tavuk eti üretimi 200 bin 1 ton, hindi eti üretimi ise 6 bin 888 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Mayıs ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

(İHA)