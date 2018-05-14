Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri Açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi Mart ayında 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Kesilen tavuk sayısı 105 milyon, kesilen hindi sayısı ise 523 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 11,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. Mart ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 19,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 arttı.

Tavuk eti üretimi 185 bin 843 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 353 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 11,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Mart ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. - İSTANBUL