Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri Açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı.



Kesilen tavuk sayısı 115 milyon, kesilen hindi sayısı ise 518 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttı. Temmuz ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 20,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 arttı.



Tavuk eti üretimi 195 941 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 514 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 arttı. Temmuz ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 22,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 arttı. - İSTANBUL