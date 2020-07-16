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Kümes hayvancılığı üretimi

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi mayısta aylık bazda yüzde 3 artışla 1,7 milyar adet oldu.

Kümes hayvancılığı üretimi
16.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:53

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi mayısta aylık bazda yüzde 3 artışla 1,7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tavuk yumurtası üretim miktarı mayısta bir önceki aya göre yüzde 3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Bu dönemde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Mayıs ayında kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 4 azalarak 102 milyon 218 bin adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre de kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 azaldı.

Tavuk eti üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 5 azaldı. Bu dönemde tavuk eti üretiminin 183 bin 616 ton olduğu görüldü.

Hindi eti üretimi aylık olarak yüzde 27,6, yıllık olarak da yüzde 9,7 artış gösterdi. Mayısta hindi eti üretimi 5 bin 108 ton oldu.

Kaynak: AA

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