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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kümes hayvancılığı üretimi

Türkiye'nin yumurta üretimi şubatta aylık bazda yüzde 5,8 azalışla 1,7 milyar adet oldu.

14.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:40
Kümes hayvancılığı üretimi

Türkiye'nin yumurta üretimi şubatta aylık bazda yüzde 5,8 azalışla 1,7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,8 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Bu dönemde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Şubat ayında kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 5,2 azalarak 97 milyon 454 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre ise kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 arttı.

Tavuk eti üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,9 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,1 arttı. Bu dönemde tavuk eti üretiminin 172 bin 823 ton olduğu görüldü.

Hindi eti üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 9,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi. Şubatta hindi eti üretimi 4 bin 238 ton oldu.

Kaynak: AA

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