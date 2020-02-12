12.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:58

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,3 artarak 19 milyar 898 milyon 126 bine yükselirken, tavuk eti üretimi yüzde 0,8 düşüşle 2 milyon 138 bin 451 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 19 milyar 898 milyon 126 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 207 milyon 88 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2018'e göre yüzde 1,7 düştü.

Geçen yıl 2 milyon 138 bin 451 ton tavuk eti, 59 bin 640 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,8, hindi eti üretimi yüzde 14,2 geriledi.

Aralık 2019 verileri

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artışla 1 milyar 748 milyon 749 bin olarak gerçekleşti.

Aralık 2019'da kesilen tavuk sayısı da yüzde 4,9 artışla 103 milyon 669 bin oldu. Tavuk eti üretimi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 184 bin 349 ton oldu.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde 0,1 artışla 5 bin 965 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA