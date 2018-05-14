Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artışla 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı martta bir önceki aya göre yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Martta 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3, Mart 2017'ye göre yüzde 0,5 artışla 105 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise martta bir önceki aya göre yüzde 19,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 arttı. Martta 523 bin hindi kesildi.

Tavuk eti üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 11,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 yükseldi ve 185 bin 843 ton olarak belirlendi.

Hindi eti üretimi de söz konusu dönemde bir önceki aya kıyasla yüzde 15,2 arttı ve 5 bin 353 ton olarak tespit edildi. Hindi eti üretimi söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretiminde martta aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9'luk artış gerçekleşti.