Küme Evleri Sakinleri Asfalt Bekliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi'nde küme evleri bölgesi sakinleri uzun yıllardır toprak olan yollarının asfaltlanması için yetkililere çağrıda bulundu.



İstasyonaltı Mahallesi Kooperatif Sokak üzerinde bulunan ve küme evler olarak bilinen bölgede ikamet eden vatandaşlar, toprak yollarının asfaltlanmasını istiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesine asfalt için taleplerini ilettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını anlatan sokak sakinleri, toz ve topraktan dolayı evlerinde pencerelerini dahi açamayacak duruma geldiklerini söylediler. Küme evleri sakinleri adına konuşan Mehmet Saraç, "Yıllardır bu yolu yaptırmak için uğraşıyoruz ancak çözüm bulamadık. En sonunda basın yoluyla sesimizi duyurmak istedik. Bizler vergisini veren, memleketini seven insanlarız ancak benim vergimle bana bir asfalt yol yapılamıyor. Belediyede bulunduğumuz bölgenin imar alanında olmadığı söyleniyor. Burada 50'ye yakın hane yaşıyor. Yıllardır yaz aylarında pencere açamıyoruz. Biz sesimizi Turgutlu Belediyesine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün beye duyurmak istiyoruz. Biz kimseyi suçlamıyoruz, sadece yolumuz asfaltlansın tek istediğimiz bu. Kendi imkanlarımızla buraları sulamaya çalıyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Tozun toprağın içinde yaşıyoruz" dedi. - MANİSA