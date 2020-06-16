Kumdan Şiva heykeline kumdan maske
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Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyarete açtı.

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske
16.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:31

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyarete açtı. Hint miteolojisinde önemli yere sahip, Ganeşa ve Şiva temalı heykelin yüzüne, koronavirüse dikkati çekmek için kumdan maske yapıldı. İşte koronavirüse dikkati çekmek için yapılan o ilginç çalışma.

Antalya'da her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyaretçiye açtı. 40 ana temada 200'e yakın kumdan heykelin bulunduğu sergi alanında, koronavirüse dikkati çekmek için ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Hint miteolojisinde Ganeşa ve Şiva olarak bilinen baba- oğul figürü üzerinde gerçekleştirilen restorasyon ile Şiva'nın ağız ve burnu kumla kapatılarak, maskeli görünümü kazandırıldı.İNSANLARA SUBLİMİNAL MESAJ

Festival direktörü Cem Karaca, "Bu sene pandemi nedeniyle heykeltıraş sanatçılarımızı getirip tamamen temayı değiştiremedik. Geçen yılki temamız üzerinden yaptığımız restorasyon sonrası kapılarımızı açtık. Pandeminin ve virüsün ciddi anlamda yayılması ve verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafe bilinci ve maske mesajını subliminal olarak vermek istedik. Bu çerçevede Hint öğretisindeki Ganeşa ve Şiva heykel çalışmamızda ufak bir değişiklik yaptık. Şiva heykelinin ağzını maske ile kapadık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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