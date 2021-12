12 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Kumdan Şehir (Yunus Benem) izleyici ile buluştu

BURSA - Yeni sezonda 'Misafir' ve 'Masanın Altında' adlı oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şimdi de 'Kumdan Şehir (Yunus Benem)' adlı oyunu Bursalılarla buluşturdu.

Bu sezonun üçüncü oyunu 'Kumdan Şehir (Yunus Benem)'in prömiyeri Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın da izlediği oyun sanat severlerden tam not aldı. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi sebebiyle hazırlanan oyunda Yunus Emre'nin nefsi ile vermiş olduğu mücadele konu alınıyor. Yunus Emre, her ne kadar Hacı Bektaş-ı Veli Dergahında bulunduysa da manevi yükselişini Hacı Bektaş-ı Veli'nin kendisini yolladığı Taptuk Emre Dergahı'nda yaşamış ve dergaha çok hizmetler etmiştir. Bu süreçte Yunus Emre'nin nefsi ile mücadelesinin anlatıldığı oyunu N. Taner Büyükarman'ın yazdı ve M. Nurullah Tuncer yönetti. Dekor - ışık tasarımının M. Nurullah Tuncer'e ait olduğu oyunda koreograflığı Dicle Doğan, Dramaturgluğu Özlem Lale ve kostüm tasarımını ise Tomris Kuzu üstlendi. Görsel tasarımı Aktürk Aksoy'un ve müzikleri Gürkan Çakıcı'nın hazırladığı oyunda Yönetmen Yardımcılıklarını Didem Hun Liman ve Senem Can, afiş tasarımını ise Nilay İlcebay yaptı.

Aykan Yılmaz, Suat Onur Çalık, Sergen Bölük, Osman Murat Erten, Didem Açıl, Tuba Bayram, Yüksel Hakverdi, Seçil Girgin Serener ve Faruk Oğur'un rol aldığı oyunda ışık kumandada Serdar Solum ve Ferdi Suna, ses kumandada Cem Dolmacı ve Orhan Akkaya, video kumandada ise Fatih Yazıcıoğlu görev aldı.

Tiyatro severlerin büyük bir beğeniyle izlediği oyunun ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sahneye çıkarak tebrik ettiği yönetmen ve oyunculara çiçek takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet