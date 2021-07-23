KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
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KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilenlerin akın ettiği Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda atlı birlikler denetim yaptı.

KURBAN Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilenlerin akın ettiği Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda atlı birlikler denetim yaptı.

Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'na Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar akın etti. Plajda, atlı polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Plajda bulunanlar atlı polis birliklerine yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan plaj yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri ve güven timleri de denetim yaptı. Plaj yolundaki araçların park ettiği noktaları ve özel otopark çevrelerini gezen ekipler, gün boyunca denetimlerini sürdürdü. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin, Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı.

KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM
KUMBURGAZ PLAJI'NDA ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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