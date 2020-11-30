Kumburgaz önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
30.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:00
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz önlerinde arızalanarak sürüklenen teknedeki 1 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz önlerinde arızalanarak sürüklenen teknedeki 1 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kumburgaz önlerinde arıza yaparak sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, yedeklenerek emniyetli bir şekilde Kumburgaz'a çekildi." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür