Kumburgaz önlerinde sürüklenen bot kurtarıldı
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Kumburgaz önlerinde sürüklenen bot kurtarıldı

Kumburgaz önlerinde sürüklenen bot kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz'da sürüklenen şişme botun kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz'da sürüklenen şişme botun kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kumburgaz önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan şişme botun KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendiği belirtildi.

Açıklamada, botun yedeklenmesinin ardından Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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Kumburgaz önlerinde sürüklenen bot kurtarıldı - Haberler
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