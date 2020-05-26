Kumburgaz'da sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler SOKAĞA çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.

SOKAĞA çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.

Kaynak: DHA