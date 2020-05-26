KUMBURGAZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER
Sokağa çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.
26.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:43
Sokağa çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.
Görüntü dökümü:----------------Denize giren vatandaşlardan görüntüler-Sahilde güneşlenen vatandaşlardan görüntüler-Çocuklarıyla birlikte denize giren vatandaşlardan görüntüler
-Detay görüntüler
- İstanbul
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Kaynak: DHA