Kümbet Köyü'nde Kütüphane ve Müzik Atölyesi Açıldı

AKSARAY (Habermetre) - Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği ile Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ortaklaşa hazırladığı "Hayat Okumakla ve Sanatla Güzel " projesi kapsamında Ortaköy İlçesi Kümbet Köyü okuluna kütüphane ve müzik sınıfının açılışı Vali Hamza Aydoğdu katılımıyla gerçekleşti. Vali Hamza Aydoğdu müzik atölyesini incelerken müzik öğretmenleri tarafında sunulan klarnet ve gitar resitalini dinledi.

Kütüphane açılışında konuşma yapan Aksaray Girişimci İş kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu " Bu köyde Allah vergisi bir yetenek var. Çocuklarımız bu kütüphanede hem kitap okuyabilecekler hem de istedikleri müzik enstrümanları ile boş zamanlarını daha verimli geçirecekler. Benim çocukluğumdan beri bu bölgede hayalım, müzik kültürünü geliştirmekti. Hep hayalımdı bu proje çok şükür hayallerimden biri yerine geldi. Bir neşet buradan neden çıkmasın. " dedi.

Kütüphane açılışında en güzel ortamın kitaplar olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, " Okuyan insan ruhen ve kalben derinleşen insanlardır. Bizim tarihimize baktığınızda kitaplar bizim en iyi dostlarımızdır. Teknolojinin ilerlemesi ile maalesef okuyan değil izleyen bir toplum haline geldik. Kitap okumak; insanı geliştirir, ufkunu açar, vizyon kazandırır. Hayırseverlerimizin burada kitapları çocuklarla buluşturması mutlulukların en büyüğü. Gençlerimiz kitapları burada bırakmayacaktır. Bizim okumaktan üretmekten başka hiçbir çaremiz yok. Eğitim sisteminin en büyük amaçlarından biri; insan kendi kültürünü kendi dilini öğreniyorsa ve bir enstrüman çalabiliyorsa o zaman eğitim sistemi amacına ulaşmıştır. " dedi.

Programa, Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Eroğlu, Aksaray Üniversitesi eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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