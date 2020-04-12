Kumbarasındaki parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı Konya'nın Seydişehir ilçesinde küçük bir çocuk biriktirdiği parayı, Seydişehir Tek Yürek Kampanyasına bağışladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde küçük bir çocuk biriktirdiği parayı, Seydişehir Tek Yürek Kampanyasına bağışladı.

Seydişehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarları tarafından başlatılan Seydişehir Tek Yürek Kampanyası devam ediyor.

Kişi ve kurumlardan gelen yardımlar, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmaya devam ederken, küçük bir çocuğun anlamlı bağışı ise dikkat çekti.

İsmini açıklanmasını istemeyen ailenin ilkokula giden çocuğu, kumbarasındaki tüm parasını kampanya merkezine gönderdi.

Seydişehir'de işini kaybedenlere yardım etmek amacıyla kurulan Seydişehir Tek Yürek Komisyonu'nun bugüne kadar topladığı yardımlar, gıda paketi olarak 483 aileye ulaştı.

Toplumun bütün katmanlarından bağış aldıklarını belirten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Musa Toklu, "Kumbarasındaki tüm parasını poşete koyup babasıyla gönderen güzel kalpli çocuklarımız, umudumuzu ve gönlümüzü aydınlattı. Bizi mutlu eden aldığımız yardımları ulaştırma sevinci ve güven. Yardımlar artarak devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA