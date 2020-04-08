Kumbarasındaki parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Talha Furkan Sanuk, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Talha Furkan Sanuk, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Atatürk Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Sanuk'u ziyaret etti. Sanuk, kampanyaya bağışladığı parasını Başkan Çetin'e teslim etti. Çetin, Sanuk'u tebrik ederek "Senin yaşın küçük ama yüreğin çok büyük. Necip milletimiz küçüğüyle, büyüğüyle yardımsever ve cömerttir. El ele, omuz omuza vererek bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." diye konuştu. Kaynak: AA