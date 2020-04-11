Kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cemre Naz Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 135 lirayla katıldı.
11.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:26
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cemre Naz Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 135 lirayla katıldı.
Küçük kız, kumbarasında biriktirdiği paraları ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim etti.
Yüksel, yetkililerin evlerine gelerek parayı teslim almasından dolayı çok sevindiğini kaydetti.
Kaynak: AA