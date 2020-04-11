Kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cemre Naz Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 135 lirayla katıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cemre Naz Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 135 lirayla katıldı. Küçük kız, kumbarasında biriktirdiği paraları ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim etti. Yüksel, yetkililerin evlerine gelerek parayı teslim almasından dolayı çok sevindiğini kaydetti. Kaynak: AA